Хоккейный клуб "Номад" стал победителем чемпионата Казахстана

Фото: olympic.kz

В Ташкенте состоялся пятый матч финальной серии чемпионата Казахстана по хоккею, в котором встретились "Номад" и "Хумо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pro.ligasy.kz.

Встреча началась для хозяев обескураживающе. Уже во второй смене "Номад" вновь воспользовался своим главным оружием – контратакой, и Андрей Рунов открыл счёт на 54-й секунде. До перерыва "Хумо" имел все шансы сравнять числа на табло. Однако сначала за гостей сыграла перекладина, а затем ташкентцы не смогли реализовать два большинства подряд.

Следующее взятие ворот было зафиксировано только в начале заключительной трети. Максим Мухаметов и Батырлан Муратов хорошо поборолись за чужими воротами, в результате чего на убойной позиции вновь оказался Рунов. И 52-й номер "кочевников" был точен. Далее столичный коллектив очень грамотно сыграл в обороне и не позволил соперникам вернуть интригу. Точку в матче и всём чемпионате поставил Михаил Рахманов, поразивший пустые ворота "Хумо".

Вратарь "Номада" Андрей Шутов отразил 27 бросков в створ и в четвёртый раз сыграл на ноль в плей-офф.

Таким образом, подопечные Галыма Мамбеталиева выиграли четвёртый поединок финальной серии и стали обладателями золотых медалей. "Номад" пришёл к чемпионству впервые за шесть последних лет.