Хоккейный клуб "Барыс" остался без руководителя

Гендиректор хоккейного клуба "Барыс" Борис Иванищев подал в отставку, передаёт BaigeNews.kz.

В этом сезоне команда из Астаны выступает хуже некуда. Астанчане располагаются на последней, 12-й строчке, турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Иванищев родился 14 марта 1965 года в Петропавловске. Окончил Карагандинский государственный университет имени по специальности "Физическое воспитание и спорт", Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге (кафедра хоккея).

Спортивную карьеру начал в 1990 году в качестве нападающего команды "Строитель" (Темиртау). Позднее играл за хоккейный клуб "Булат".

В 2002 году перешёл в состав хоккейного клуба "Казахмыс" (Караганда). Начиная с 2004 года, после завершения карьеры игрока, входил в тренерский штаб и являлся ассистентом генерального менеджера ХК "Казахмыс".

С 2006 года работал вице-президентом, а в мае 2018 года назначен президентом хоккейного клуба "Барыс".