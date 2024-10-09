Хоккейный клуб "Барыс" остался без руководителя
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Гендиректор хоккейного клуба "Барыс" Борис Иванищев подал в отставку, передаёт BaigeNews.kz.
В этом сезоне команда из Астаны выступает хуже некуда. Астанчане располагаются на последней, 12-й строчке, турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Иванищев родился 14 марта 1965 года в Петропавловске. Окончил Карагандинский государственный университет имени по специальности "Физическое воспитание и спорт", Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге (кафедра хоккея).
Спортивную карьеру начал в 1990 году в качестве нападающего команды "Строитель" (Темиртау). Позднее играл за хоккейный клуб "Булат".
В 2002 году перешёл в состав хоккейного клуба "Казахмыс" (Караганда). Начиная с 2004 года, после завершения карьеры игрока, входил в тренерский штаб и являлся ассистентом генерального менеджера ХК "Казахмыс".
С 2006 года работал вице-президентом, а в мае 2018 года назначен президентом хоккейного клуба "Барыс".
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