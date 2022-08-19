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  • Хоккейный клуб "Барыс" одержал первую победу на Кубке президента Казахстана
olympic.kz Вчера, 00:35
545
Фото: olympic.kz

Хоккейный клуб "Барыс" одержал первую победу на Кубке президента Казахстана

Хоккейный клуб "Барыс" обыграл "Нефтехимик" со счетом 3:0 на Кубке президента РК, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. Тренерский штаб "Барыса" изменил состав в сравнении с прошлым поединком. Место в воротах с первых минут занял Андрей Шутов. Почти полностью изменилась четвёртая пятёрка, где появились Муратов, Гусейнов, Данияр и Нургалиев.

"Счёт был открыт во втором периоде. Вторая бригада большинства "Барыса" создала результативную атаку, и Михаил Рахманов забросил с близкого расстояния. Следующего взятия ворот зрители ждали более 20 минут игрового времени. Линден Вей перехватил шайбу в чужой зоне и хладнокровно реализовал свой шанс. Точку в матче поставил Динмухамед Кайыржан, который удачно подставил клюшку под бросок Джереми Бракко в большинстве", — cообщили в Олимпийском комитете. 

Это первая победа подопечных Андрея Скабелки на Кубке.

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#хоккей #спорт #Барыс
Вчера, 00:35
545
Журналист

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