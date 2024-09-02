Хоккейный клуб "Арлан" стал трехкратным обладателем Кубка Казахстана
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В финал Кубка Казахстана 2024 года вышли рудненский "Горняк" и "Арлан" из Кокшетау, оба клуба ранее по два раза выигрывали почётный трофей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pro.ligasy.kz.
Действующий чемпион страны "Арлан", по нарастающей провёл розыгрыш Кубка и в финале турнира с позиции силы. В решающие моменты ключевую роль сыграло мастерство лидеров кокшетаусцев, а также вратаря Сергея Кудрявцева, который отразил 23 из 24 бросков в створ. Голы забили Владислав Никулин, Степан Санников и Данил Парамонов.
Автором единственной шайбы в составе "Горняка" стал Оскар Юлбарисов.
Таким образом, "Арлан" в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Казахстана.
Арлан (Кокшетау) - Горняк (Рудный) 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
1:0 - 14:59 - Никулин (Чапоров)
2:0 - 27:24 - Санников (Архипов)
3:0 - 38:24 - Парамонов (Санников, Хорошев)
3:1 - 44:29 - Юлбарисов (Абдуллаев, Степанов)
Вратари: Кудрявцев - Нурек
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