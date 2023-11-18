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Хоккеисты "Номада" и "Кардиффа" устроили потасовку на матче Континентального Кубка

Сегодня, 10:37
АВТОР
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shaiba.kz Сегодня, 10:37
Сегодня, 10:37
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Фото: shaiba.kz

В первом матче Континентального Кубка "Номад" обыграл "Кардифф Девилз" со счётом 5:4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

В концовке встречи хоккеисты обеих команд устроили потасовку, в результате которой форвард астанчан Олег Бойко и нападающий британского клуба Соул Кроуфорд получили по две минуты штрафа.

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