Хоккеисты "Номада" и "Кардиффа" устроили потасовку на матче Континентального Кубка
Сегодня, 10:37
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Сегодня, 10:37Сегодня, 10:37
113Фото: shaiba.kz
В первом матче Континентального Кубка "Номад" обыграл "Кардифф Девилз" со счётом 5:4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.
В концовке встречи хоккеисты обеих команд устроили потасовку, в результате которой форвард астанчан Олег Бойко и нападающий британского клуба Соул Кроуфорд получили по две минуты штрафа.
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