Хоккеисты "Номада" и "Кардиффа" устроили потасовку на матче Континентального Кубка

В первом матче Континентального Кубка "Номад" обыграл "Кардифф Девилз" со счётом 5:4, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

В концовке встречи хоккеисты обеих команд устроили потасовку, в результате которой форвард астанчан Олег Бойко и нападающий британского клуба Соул Кроуфорд получили по две минуты штрафа.