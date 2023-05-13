Хоккеисты Казахстана и США стали самыми молодыми на чемпионате мира

Фото: shaiba.kz

Сборные Казахстана и США стали самыми молодыми командами на чемпионате мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Средний возраст казахстанских хоккеистов составил 24.72 года, средний возраст американцев — 24.71. Разница всего в 0.01 года.

Самой возрастной командой на мировом первенстве является сборная Словении (29.88).

Отметим, в этом году сборная Казахстана полностью отказалась от натурализованных игроков. Состав национальной команды представлен исключительно местными воспитанниками.

Чемпионат мира проходит в Тампере и Риге. На групповой стадии Казахстан сыграет с Норвегией, Чехией, Швейцарией, Канадой, Словакией, Латвией и Словенией.