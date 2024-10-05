Хоккеисты "Барыса" всухую проиграли "Авангарду"

Столичный "Барыс" уступил "Авангарду" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Субботняя встреча в Омске завершилась со счётом – 4:0. Это третий раз в сезоне, когда "Барыс" не сумел забросить ни одной шайбы, ранее такое случалось в матчах с "Ак Барсом" (0:5) и "Витязем" (0:2). В данный момент у казахстанской команды худшая результативность в Лиге – менее гола за игру.

"Барыс" проиграл четыре матча подряд и продолжает пребывание на последней позиции в таблице Востока, у команды всего 5 очков в 13 играх регулярного сезона. 7-го октября казахстанская команда сыграет в Екатеринбурге с "Автомобилистом".