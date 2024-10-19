Хоккеисты "Барыса" на выезде проиграли "Локомотиву"

"Барыс" открывал вторую выездную серию октября в Ярославле. Поединок прошёл на льду "Арена-2000-Локомотив", собрав чуть меньше восьми тысяч зрителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".

Дебютный матч в майке астанчан провёл Иван Николишин. Михаил Рахманов сыграл впервые в этом сезоне в КХЛ.

Стартовый отрезок прошёл в вязкой борьбе с небольшим количеством моментов. Одним из них воспользовались хозяева – Дмитрий Симашев отправил шайбу в ворота броском от синей линии.

Второй период прошёл под диктовку астанчан, которые создали несколько опасных моментов, но распечатать владения Даниила Исаева в этой двадцатиминутке так и не получилось. А вот "Локомотив" бережно подошёл к реализации, и Егор Сурин, который остался на убойной позиции, гостей за эту ошибку не простил. Чуть позже в воротах Бояркина побывала и третья шайба, однако тренерский запрос "Барыса" на блокировку голкипера был успешен, и арбитры гол отменили.

В концовке заключительной трети Виктор Антипин отличным пасом отправил в отрыв Алихана Асетова, и 96-й номер "Барыса" забросил свою первую шайбу в сезоне. Но уйти от поражения у казахстанского коллектива не получилось. Алексей Береглазов установил окончательный счёт броском в пустые ворота.

В итоге матч завершился со счётом 3:1 в пользу россиян.

21 октября подопечные Галыма Мамбеталиева в Минске сыграют с "Динамо".