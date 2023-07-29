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Сегодня, 02:34
195
195Фото: Sports.kz
Хоккеисту "Барыса" подняли зарплату в два раза - СМИ
В телеграм-канале "Трансферы КХЛ" сообщили новую зарплату казахстанского нападающего астанинского "Барыса" Михаила Рахманова в будущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По информации ресурса, зарплата 31-летнего форварда составит десять миллионов рублей (около пятидесяти миллионов тенге). При этом в прошлом сезоне Рахманов получал в два раза меньше — пять миллионов рублей (примерно 25 миллионов тенге).
Отметим, что будущий регулярный сезон КХЛ для казахстанской команды стартует второго сентября домашней встречей против уфимского "Салавата Юлаева".
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