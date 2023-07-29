Хоккеисту "Барыса" подняли зарплату в два раза - СМИ

Фото: Sports.kz

В телеграм-канале "Трансферы КХЛ" сообщили новую зарплату казахстанского нападающего астанинского "Барыса" Михаила Рахманова в будущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По информации ресурса, зарплата 31-летнего форварда составит десять миллионов рублей (около пятидесяти миллионов тенге). При этом в прошлом сезоне Рахманов получал в два раза меньше — пять миллионов рублей (примерно 25 миллионов тенге).

Отметим, что будущий регулярный сезон КХЛ для казахстанской команды стартует второго сентября домашней встречей против уфимского "Салавата Юлаева".