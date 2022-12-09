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"Хоккеист не играет в кокпар" - о национальном виде спорта рассказал тренер из Мангыстау
Кокпар – одна из самых популярных конных игр у кочевников, корни которой идут со времен традиционной охоты на волка. Никто из ученых и историков так и не узнал, когда и где зародилась эта игра. Однако достоверно известно, что в древности она имела не только спортивный характер, но и практическое назначение.
Суть игры
Название игры "кокпар" означает серый волк. В древности волки наносили огромный вред кочевникам – хищники нападали на домашний скот казахов, поэтому ликвидировать врага было настоящей удачей. Чтобы защитить домашних животных, всадники охотились за волками, а затем преподносили голову хищника главе рода. Самый быстрый всадник убивал зверя дубиной и забрасывал его поперек седла. Остальные наездники как бы в шутку пытались отнять волка. Таким образом и появилась игра под названием "Кокпар". И несмотря на смену поколений – игра сохранилась до нашего времени, правда сейчас всадники борются не за тушу волка, а за тушу козла.
Как в кокпар играют сейчас
Современный кокпар входит в число национальных видов спорта. Здесь есть и правила, и судьи. Для этого вида спорта организовывают специальное поле. Участники игры делятся на две команды по 12 человек, при этом одновременно играют только по четыре человека из каждой команды, остальные 8 – на замене. В рамках одной игры участники постоянно выходят на замену друг другу, потому что кокпар требует большой физической выносливости. Две команды борются за тушу козла весом 30-35 кг и забрасывают в ворота: кто больше забьёт, тот и победитель.
Кокпар в Мангистау
Как и в любом популярном виде спорта у кокпара есть федерации как республиканского значения, так и областного. Спортсмены выезжают на соревнования, чтобы определить лучших. Самый ожидаемый чемпионат для сборной — это республиканские соревнования. Так, например, для того чтобы игрок, а с ним и вся команда получила звание кандидатов в мастера спорта по кокпару, на чемпионате РК необходимо занять третье или четвертое место. Звание мастеров спорта соответственно получают клубы, занявшие первое и второе место.
Традиционно принято считать, что игра кокпар распространена среди жителей Жамбылской, Туркестанской областей. Не исключение и запад Казахстана. Например, в Мангистау есть сборная команды "Адай ата", которая регулярно участвует на республиканских и международных соревнованиях.
Например, для того чтобы игрок, а с ним и вся команда получила звание кандидатов в мастера спорта по кокпару, на чемпионате РК необходимо занять третье или четвертое место. Звание мастеров спорта соответственно получают клубы, занявшие первое и второе место.
Главный тренер по кокпару и аударыспак Мангистауской области, капитан сборной команды "Адай ата" Ербол Ермагамбетов в интервью BaigeNews.kz рассказал о том, насколько популярен национальный вид спорта, и как проходят тренировки.
- Ербол, расскажите, откуда у вас появилась любовь к лошадям?
- Наверное, не совру, если скажу, что в крови у каждого казаха заложена любовь к лошадям. Полагаю, она передается нам по наследству от предков. Я полюбил лошадей еще в раннем детстве. При том, что в моей семье никто не занимался верховой ездой или кокпаром. Мой любительский интерес перерос к тому, что я стал профессионально заниматься одним из древнейших и популярнейших видов скачек – байге. Байге считается одним из ценных видов национальной спортивной игры, которая обучает выдержке, находчивости и смелости. Я очень любил этот вид спорта, однако мне пришлось отказаться от скачек, так как в определенный период мой вес уже позволял выступать на скачках. Я не представляю свою жизнь без лошадей, тогда не мог обходиться без адреналина, который я получал во время скачек – так я пришел к кокпару.
- Сейчас вы тренируете сборную Мангистауской области. Что труднее: тренировать или тренироваться самому?
- Тренировать однозначно тяжелее, так как работа тренера подразумевает собой и психологию, и педагогику. К каждому спортсмену нужен особый подход – ведь у всех разный характер, темперамент, уровень подготовки, спортсмены по-разному воспринимают физическую нагрузку.
Фото предоставлено героем
- Что для вас кокпар, и какие качества он воспитывает у спортсменов?
- Сегодня эта игра считается официальным видом конного спорта в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и других странах Азии, а самый крупный чемпионат по кокпару проводится на Играх кочевников. На сегодняшний день в мире самые сильные команды по кокпару- это сборные Казахстана и Кыргызстана. К этому уровню стремятся и команды Таджикистана, Узбекистана, Афганистана. Для меня кокпар – это не просто игра, потому как она закаляет воинский дух мужчины, воспитывает в нем физические навыки. Приобретаешь опыт борьбы на конях, управляешь ими в экстремальных условиях практически настоящего боя.
- Правила игры в кокпар довольно просты и чем-то напоминают хоккей. Расскажите, что запрещено в игре кокпар?
- Запрещено бить соперника рукой, ногой, оскорблять судью, спорить с ним. Любое агрессивное поведение, даже выражение нецензурной бранью наказывается удалением из игры. Команда, добровольно прекратившая игру и не подчиняющаяся решению главного судьи, признается побеждённой.
- В чем сложность и специфика подготовки лошади для этой игры?
- Лошадь для кокпара должна быть крепкого телосложения, с характером, духом и огнём в глазах. Она должна быть настоящим спортсменом. Этими качествами обладает далеко не каждый конь. Из 100 лошадей отбирается только пару. Чтобы проверить лошадь – необходимо предварительно поработать с ней – для этого достаточно только одной тренировки. Если лошадь подходит под игру, мы начинаем работать с ней, то есть тренировать ее, приучать к нагрузкам. Некоторые лошади умудряются показать отличные результаты спустя два месяца тренировок, другим нужно больше времени. Все зависит от характера лошади.
- Сколько приблизительно лет в кокпаре может играть лошадь?
- Лошадь, прошедшая тренировку, может выступать на крупных соревнованиях и показывать результат с 5 лет, поскольку в этом возрасте животное уже достаточно развитое. После 8 лет лощадь стареет и физически не сможет осилить нагрузку, в этом возрасте она неспособна выдержать схватку и помочь своему наезднику победить в состязании.
- Отличается ли питание лошадей, участвующих в кокпаре, от тех, кого содержат дома?
- Мы уделяем особое внимание питанию для лошадей. Питание должно быть сбалансированным, полезным, так как лошади испытывают большую физическую нагрузку. Им нужно больше сил, соответственно мышечной массы. По этой причине в рацион входят яйца, скорлупа, яблоки, морковь. Таким образом животное получает белок, кальций, а также полезные витамины.
- Чтобы быть кокпаристом, наверное, мало иметь хорошую лошадь…
- Есть такое выражение, как "трус, не играет в хоккей, а хоккеист не играет в кокпар". Это говорит о том, что мало иметь только хорошего коня, спортсмену, в первую очередь, самому необходимо быть в хорошей физической форме. Помимо этого, нужно быть очень ловким в седле, иметь богатый опыт в верховой езде.
- С какого возраста лучше начинать заниматься кокпаром?
- Кокпаром желательно лучше заниматься, когда юноша достигает 14 лет. В советское время в кокпар запрещали играть из-за жестокости. Однако с обретением Независимости в Казахстане стали обращать больше внимание на популяризацию национальных видов спорта.
- До этого не раз говорилось о некоей гуманизации игры, то есть хотели внести новшества и заменить тушу козла ее муляжом. Как вы смотрите на такие предложения?
- К этому вопросу нужно подходить максимально объективно. В развитых странах не приветствуют использование туши козла. Для них это негуманно по отношению к животным. Однако речь идет о наших традициях, которые не хотелось бы нарушать. С другой стороны, кокпаристы заинтересованы в популяризации наших национальных видов спорта ведь кокпар нужно показывать миру. Если мы придем к тому, что эта древняя игра кочевников дойдет до Европы – то спорт будет развиваться. Мы пробовали использовать в играх муляж, однако он не выдерживает, постоянно рвется – так что это не практичный вариант. Лично мое мнение такое: мы в странах Азии можем использовать тушу козла, а выезжая за границу – использовать муляж.
- Расскажите о специальной одежде, в которой выступают участники игры?
- Кокпар не только зрелищный вид спорта, но и травмоопасный. Поэтому все кокпаристы переодеваются в специальную одежду, чтобы защититься от травм. Мы надеваем высокие кожаные сапоги, фиксаторы. Также есть специальный головной набор, который подразумевает собой традиционную казахскую шапку для защиты головы всадника в случае неудачного падения.
- Ербол, сколько человек в Мангистау занимаются конными видами спорта, и какие у них достижения?
- Клуб национальных видов спорта открылся девять лет назад. На сегодняшний день свыше 350 человек занимаются национальными видами спорта по Мангистауской области, из них 180 человек тренируются по конным видам спорта. Мы принимаем на обучение мальчиков юношеского возраста с 14 лет. Прививаем у них любовь к лошадям. Достижения наших воспитанников заставляют ими гордиться – ведь в этом году на республиканских чемпионатах заняла призовые месте. Например, сборная молодежи заняла четвертое место по кокпару на чемпионате в Алматинской области, а взрослая команда заняла второе место в первой лиге на чемпионате, который прошел в Жамбылской области. По аударыспак есть призеры и финалисты.
- Поделитесь планами сборной на ближайшее время? К каким соревнованиям вы сейчас готовитесь?
- Мы планируем провести областной чемпионат, в котором будут участвовать кокпаристы 2006-2008 года рождения. Состязания пройдут в День Независимости – 17 декабря.
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