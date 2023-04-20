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Хоккеист Дмитрий Гурков выбрал казахстанское гражданство вместо российского перед ЧМ-2023 по хоккею
Как стало известно сайту Шайба.kz, нападающий Дмитрий Гурков готовится сыграть за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе проверок после обращения болельщиков у некоторых хоккеистов сборной Казахстана обнаружили двойное гражданство, что запрещено законами. Егор Петухов, Антон Сагадеев и Алексей Маклюков отказались от казахстанского гражданства в пользу российского. Однако есть и обратные примеры.
Уроженец Москвы и воспитанник "Динамо" Дмитрий Гурков, выступающий в Казахстане с 2015 года, не стал отказываться от казахстанского гражданства и, следовательно, вышел из российского.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за "Барыс" 34 матча и отметился результативной передачей. В составе "Номада" он провёл 13 игр, записал в актив 6 (4+2) очков и стал с командой чемпионом Казахстана. Хоккеист уже выступал сборную Казахстана на трёх чемпионатах мира в 2018, 2021 и 2022 годах.
Предстоящее мировое первенство пройдёт с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Её соперниками по группе "B" станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.
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