Российский хоккеист, нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в НХЛ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Он забросил шайбу в гостевом матче с командой "Нью-Йорк Айлендерс" и таким образом побил рекорд, установленный ещё 26 лет назад легендарным канадцем Уэйном Гретцки – 894 шайбы в регулярных чемпионатах.

Гретцки присутствовал на матче в Нью-Йорке. После того, как Овечкин в очередной раз отправил шайбу в ворота, матч был на некоторое время прерван – и хоккеист начал принимать поздравления.



На матчах "Вашингтона" уже несколько недель вёлся обратный отсчёт до рекорда Гретцки, а сам канадский хоккеист также решил посетить пятничный матч команды Овечкина, чтобы лично поздравить российского игрока, если тому удастся повторить или превзойти рекорд.

Голевое чутьё не подвело Гретцки. В матче против "Чикаго" Александр Овечкин забросил две шайбы – 893-ю и 894-ю в своей карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд Уэйна Гретцки, державшийся с 1999 года, перестал быть единоличным: Овечкин сравнялся с великим канадцем.

После игры Овечкина ждал "пивной душ", который устроили ему хоккеисты "Вашингтона".



Впрочем, легендарный канадский хоккеист, 99-й номер которого в знак почтения навсегда выведен из обращения в НХЛ, по-прежнему недостижим для соперников по многим параметрам. По системе гол + пас у Уэйна Гретцки 2857 очков – для сравнения у Овечкина 1618 очков.