Ход строительства LRT проверил аким Астаны
Строительство основных железобетонных конструкций станций завершено.
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Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о том, как ведётся строительство LRT, передаёт BaigeNews.kz.
"Посетил станцию 112 (Абу Даби Плаза), ознакомился с ходом строительства LRT. На станции общей площадью порядка 5 тысяч квадратных метров ведутся работы по монтажу внешнего металлического каркаса фасада с последующей установкой витражей и панелей. В этом году аналогичные работы будут завершены на всех 18 станциях для последующего начала тестовой эксплуатации в третьем квартале", - написал аким.
Ранее завершено строительство эстакады, возведены основные железобетонные конструкции станций. Завершено строительство вантового моста через реку Есиль, строительство фасадной части станции 101. Размещён заказ на 19 единиц составов LRT.
Строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT завершено на 100%. На участке эстакады между станциями №116 и №117 уложены первые 500 метров рельсового пути.
"До конца 2025 года планируется полное завершение верхнего строения пути, включая укладки рельсов, настройки систем сигнализации и связи, внутренняя и внешняя отделка станций, строительство депо с поставкой составов. Также планируется благоустройство подэстакадной части LRT по проспекту Кабанбай батыра и улице Калдаякова. Поэтапно будем благоустраивать маршрут вдоль LRT. К примеру, в этом году запланировано масштабное озеленение проспекта Кабанбай батыра — от аэропорта до проспекта Мангилик ел. На участке по улице Сыганак (от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Тәуелсіздік) появятся деревья, велодорожки, в едином стиле уличная мебель в едином стиле. Рядом с ключевыми остановками LRT — у ТРЦ "Mega Silk Way", ботанического сада и ЖК "Поколение" — появятся новые общественные пространства для отдыха и времяпровождения горожан. Это будут удобные зоны с современным благоустройством, которые станут точками притяжения города", - написал аким столицы.
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