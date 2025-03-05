Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о том, как ведётся строительство LRT, передаёт BaigeNews.kz.

"Посетил станцию 112 (Абу Даби Плаза), ознакомился с ходом строительства LRT. На станции общей площадью порядка 5 тысяч квадратных метров ведутся работы по монтажу внешнего металлического каркаса фасада с последующей установкой витражей и панелей. В этом году аналогичные работы будут завершены на всех 18 станциях для последующего начала тестовой эксплуатации в третьем квартале", - написал аким.

Ранее завершено строительство эстакады, возведены основные железобетонные конструкции станций. Завершено строительство вантового моста через реку Есиль, строительство фасадной части станции 101. Размещён заказ на 19 единиц составов LRT.

Строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT завершено на 100%. На участке эстакады между станциями №116 и №117 уложены первые 500 метров рельсового пути.