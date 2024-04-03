Ход противопаводковых мероприятий обсудили на совещании в МЧС Казахстана

В Кризисном центре МЧС прошло совещание с участием вице-премьера – заместителя руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Каната Бозумбаева, министра по ЧС Чингиса Аринова, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 3 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в стране. В шести регионах подтопленными остаются 1 364 частных дома. Продолжаются переливы на 105 участках дорог. Ведутся работы по восстановлению повреждённого дорожного полотна в 78 местах и на четырёх мостах.

Без транспортного сообщения остаются 64 населённых пункта, гражданам осуществляется доставка продуктов питания и медикаментов.

Продолжается круглосуточная эвакуация населения из зон подтопления. Только за последние сутки спасателями эвакуировано 1 524 человека, из них 496 детей.

Во избежание ледовых заторов на водоёмах области проводятся взрывные работы.

Для оценки паводковой обстановки с 1 по 3 апреля вице-премьер и министр по ЧС совершили облёт Карагандинской, Костанайской и Акмолинской областей.

Сегодня обследована территория Аршалынского, Целиноградского районов и Косшы, а также посещён Преображенский гидроузел.

Снежный покров в области составляет порядка 76%. Организована заблаговременная передислокация сил и средств МЧС в 17 населённых пунктов Целиноградского, Аршалынского, Атбасарского, Сандыктауского районов, Кокшетау и Косшы.

На территории Карагандинской области снежный покров составляет порядка 34%. В области проводятся превентивные мероприятия, берегоукрепительные работы и укладка мешкотар. Всего задействовано порядка 700 человек и 118 единиц техники. Ситуация стабильная.

В Костанайской области снежный покров составляет порядка 71%. Подтоплены 75 жилых домов и 38 дворовых территорий. Туда передислоцированы силы и средства МЧС из Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областей, проводятся берегоукрепительные работы.

Стабилизировалась ситуация в Аркалыке и Амангельдинском районе, а в Джангельдинском сохраняется сложная обстановка. Акиматом принимаются необходимые меры.

В регионах начата работа по оценке ущерба. Ведётся круглосуточный мониторинг. В ближайшее время ожидаются осадки и резкое повышение температурного фона, что даст интенсивное снеготаяние.

По итогам совещания заместитель руководителя Республиканского штаба дал акиматам регионов поручения о принятии мер по обеспечению безопасности, заблаговременной эвакуации и спасению людей из зон подтопления.