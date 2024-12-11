Пресс-служба департамента полиции Атырауской области поговорила с осужденными за убийство жен в результате семейного насилия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Их судьбы различны, но общее чувство — сожаление о том, что неконтролируемый гнев разрушил жизнь их семей. Эти истории могут послужить уроком для других.

"Я любил свою жену, но однажды вернулся домой пьяным. Мы сильно поссорились, и я не справился с гневом — поднял на нее руку. Она погибла, и я потерял смысл жизни, лишился семьи. Мои дети остались без родителей. Если бы у меня была возможность вернуть тот день, я бы никогда не поднял руку. Гнев разрушает. Сейчас я нахожусь за решеткой, а мои дети остались без мамы и папы", — делится один из осужденных.

Похожую историю рассказал другой мужчина.

"Мы с женой поругались из-за алкоголя. Я потерял контроль, ударил ее, и это стоило ей жизни. Моему ребенку тогда было всего два года. Сейчас он живет с моими родителями, а когда я выйду, он уже будет школьником. Если бы я мог вернуть время назад, я бы сделал все, чтобы предотвратить ту ссору. Я глубоко раскаиваюсь за свои слова и поступки в гневе. Хочу попросить прощения у своего ребенка. Это — мое самое большое сожаление", — говорит он.

К слову, большинство жертв бытового насилия — женщины. Эта трагедия затрагивает не только конкретную семью, но и общество в целом. В Атырауской области с начала года полиция получила 3667 сообщений о семейно-бытовом насилии. В более чем 400 случаях правонарушения повторялись, и в отношении агрессоров было вынесено 3143 защитных предписаний. Эти цифры подчеркивают необходимость оперативной помощи жертвам. За каждым случаем стоят реальные истории, сопровождаемые глубокими страданиями и сожалениями.

В этом году сотрудники полиции области помогли обратиться в кризисный центр 104 людям, из них 75 — дети. Кроме того, 473 человека получили помощь: 351 — у консультантов, 56 — у психологов, 66 — у юристов.