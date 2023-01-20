Хочу помогать людям во всём мире - как простой алматинец стал популярен в TikTok

Фото: instagram.com/rus.alien

Сначала в англоязычном сегменте соцсетей, а затем и в Казнете особую популярность обрел казахстанец Рустам Разиев. Парень прославился роликами в TikTok, в которых показывает, как безвозмездно помогает людям - устраивает добрые розыгрыши, пранки, оплачивает покупки незнакомцам.

Перед новогодними праздниками Рустам снова привлёк внимание СМИ. Выложил видео о том, как помогает алматинским пенсионеркам. Парень просил их об услуге – дать ему мелочь на проезд или перекусить, а взамен вручал подарки и деньги.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с блогером о его целях и ближайших планах.

Разиев родился в Алматы, до 2006 года учился в Казахстане. Затем решил попробовать обучение по английской системе и какое-то время занимался в университетах Англии и Кипра. Родителям парня пришлось непросто.

"Начались проблемы с деньгами, я вернулся в Казахстан, провёл здесь год. Родители решили отправить меня в Австралию. Для этого им пришлось продать квартиру в Алматы, отец сказал, что очень хочет мне дать достойное образование", – рассказал блогер.

Сейчас парень работает брокером-консультантом в компании Strata Consulting, помогает владельцам жилых и корпоративных знаний создавать тендеры и консультирует их по вопросам найма управленческого персонала.

Контент для TikTok он создаёт с ноября 2019 года. Три года ему понадобилось, чтобы набрать семь миллионов подписчиков.

"Идея снимать подобные ролики пришла нам с другом ещё года три назад во время месяца Рамадан. Мы захотели попробовать, посмотреть, какие реакции будут у людей. Сняли пару роликов, получили отклики. Многие нас поддержали, писали: "Круто делаете, продолжайте в том же духе!" И уже в следующем году снова в Рамадан я решил сделать 30 из 30. Эту цель выполнил. В 2022 году была цель сделать 60 из 60. К сожалению, я только недавно это закончил, так было много дел, но хотел всё же выполнить задуманное. Как бы то ни было, задачу выполнил и помог 60 людям", – вспоминает Рустам.

Парень помогает людям и без камеры, например, отправляет деньги разным благотворительным организациям. Блогер не считает общее количество людей, которым помог. Вести такую статистику считает не правильным.

По его словам, у людей очень разная реакция на его действия. Большинство воспринимает его поступки на видео позитивно, но есть и критики, и даже самые настоящие недоброжелатели.

"И в жизни, и в комментариях, и сообщения мне пишут в Instagram - очень много негатива. Но, когда видишь людей, которые тебя поддерживают – это перекрывает всё плохое. Я смотрю только на них, обычно игнорирую злые высказывания. Всем же не угодишь, и у всех будут свои претензии. Была одна неадекватная реакция. Это случилось, когда я помог человеку из Афганистана, в Австралии он жил несколько лет. Этот мужчина увидел другое видео, где мой друг вручил цветы в подарок случайной женщине, ей это не понравилось, и началась негативная реакция в местных СМИ. Этот человек, обратив внимание на её ситуацию, тоже дал комментарий какому-то репортеру обо мне. В итоге и в мою сторону начался хейт. Мужчина утверждал, что недоволен, что его засняли, хотя мы изначально с ним эти моменты обговаривали, уведомили его. В итоге и австралийские, и английские газеты написали об этом", – рассказал он.

У блогера очень большие планы на ближайшее будущее. Большинство из них связанно с контентом и благотворительностью.