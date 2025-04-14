В Талгаре засыпали грунтом участок, на котором весной ежегодно цвели тюльпаны Колпаковского - редкий и охраняемый вид, занесённый в Красную книгу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Местные жители в социальных сетях делятся тревожными кадрами и эмоциями: ранее на этом поле они гуляли с детьми, любовались природой и фотографировали краснокнижные цветы. Сейчас участок оказался засыпан землёй — очевидно, начаты строительные работы.

"Хочется плакать. Это место было живым, весенним, красивым. Теперь его нет. Засыпали. Всё исчезло", - пишет жительница Талгара Айман Джарлыкасымова.

По словам общественницы, похожая ситуация наблюдается и в другой части города - ниже строительного рынка, где акимат вывозил снег с улиц в зимний период.

Весной это место также покрывалось тюльпанами.

Тюльпан Колпаковского — эндемичный вид, который встречается только на территории Казахстана. Он находится под государственной охраной, а уничтожение мест его произрастания может рассматриваться как нарушение природоохранного законодательства.

Сейчас неясно, велись ли работы с разрешения властей, проходила ли экологическая экспертиза. Местные жители требуют реакции от уполномоченных органов.

Ранее сообщалось, что женщина сорвала краснокнижные тюльпаны Грейга в Туркестанской области. Ей грозит штраф в 12 миллионов тенге.