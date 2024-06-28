Хочет посмотреть Казахстан - глава Минцифры о приезде Павла Дурова
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал в кулуарах Мажилиса о мотивах приезда Павла Дурова в Астану, передаёт BaigeNews.kz.
“Павел Дуров хочет посмотреть Казахстан. Возможно будет и в других городах, сейчас план отрабатываем. Он очень заинтересован. Думаю, что в будущем перспективные проекты вместе реализуем”, - сказал министр.
Жаслан Мадиев отметил, что конкретную информацию по совместным проектам пока не может дать.
“Делаем все, чтобы ему понравился Казахстан. Чтобы он увидел перспективы по технологическим совместным проектам”, - добавил он.
Также глава МЦРИАП добавил, что в Казахстане насчитывается более 10 млн пользователей Telegram.
Ранее сообщалось, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров прилетел в Казахстан.
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