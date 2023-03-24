Хлопок угольной пыли произошёл на Риддерской ТЭЦ

На теплоцентрали в Риддере в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошёл хлопок угольной пыли, передаёт BaigeNews.kz.

"23 марта 2023 года в 07:50 на Риддерской ТЭЦ в галерее топливоподачи в районе котла №6 произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 квадратных метров. Подача угля в котлы восстановлена в 13:00. На место незамедлительно выехало руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Комиссией проводится расследование технологического нарушения. В состав комиссии вошли представители комитета, ТЭЦ и технический эксперт. Результаты расследования будут готовы в течение десяти рабочих дней", - сообщили в пресс-службе министерства энергетики.

По данным ведомства, в настоящее время на ТЭЦ в работе два котла из шести. На остальных четырёх котлах проводятся ремонтные работы по устранению дефектов. Температура теплосети составляет 45/35 градусов, при графике 70/46 градусов.