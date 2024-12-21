На предприятии "Риддер ТЭЦ" в ВКО произошло ЧП: в 4:39 утра 21 декабря во время плановых ремонтно-монтажных работ на участке ленточного транспортёра произошёл хлопок пылевоздушной смеси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Уточняется, что хлопок был был без горения.

"Предприятие "Риддер ТЭЦ" работает в штатном режиме. Температура в домах остается в пределах нормы. Температура наружного воздуха в Риддере составляет минус 4 градуса. Специалисты АО "Шығыс жылу" проверяют и налаживают систему теплоснабжения города, вследствие чего возможно временное незначительное понижение давления в сети", — сообщили в акимате.

На месте происшествия находится аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

"В результате происшествия пострадали шесть человек, сейчас они находятся в больнице, состояние их стабильное. Мы сделали с директором станции полный обход станции. Она работает. Все узлы и агрегаты в норме. Надо будет ещё раз всё перепроверить. Поэтому прошу относиться с пониманием к этой ситуации и ни в коем случае не доверять непроверенным источникам по работе станции", — обратился к жителям Ермек Кошербаев.