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Хлопок газовоздушной смеси произошёл в Астане

Сегодня, 09:25
АВТОР
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pixabay Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25
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Фото: pixabay

В одном из административных зданий Есильского района столицы произошел хлопок газовоздушной смеси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В результате частично загорелась и обрушилась котельная.

"Силами МЧС огонь ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова. Произошло возгорание на площади 5 квадратных метров и обрушение панелей на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

 

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