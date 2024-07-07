Хлопок газовоздушной смеси произошёл в Астане
Сегодня, 09:25
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Сегодня, 09:25Сегодня, 09:25
88Фото: pixabay
В одном из административных зданий Есильского района столицы произошел хлопок газовоздушной смеси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В результате частично загорелась и обрушилась котельная.
"Силами МЧС огонь ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова. Произошло возгорание на площади 5 квадратных метров и обрушение панелей на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
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