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скриншот с видео Сегодня, 14:59
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Фото: скриншот с видео

Хлопок газовоздушной смеси произошёл на мини-рынке в Курчатове

В результате ЧП в здании мини-рынка "Жайлаубай" в Курчатове пострадал мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в здании поступило на оперативный канал 102 в отдел полиции города 12 ноября в 9:35.

По информации отдела по чрезвычайным ситуациям Курчатова, основная версия происшествия хлопок газовоздушной смеси. Ведется расследование.

"Пострадало здание рынка "Жайлаубай", повреждено несколько окон жилого дома по улице Абая, 31. В результате происшествия пострадал мужчина, его состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#происшествия
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:59
167
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