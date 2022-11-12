Хлопок газовоздушной смеси произошёл на мини-рынке в Курчатове

Фото: скриншот с видео

В результате ЧП в здании мини-рынка "Жайлаубай" в Курчатове пострадал мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в здании поступило на оперативный канал 102 в отдел полиции города 12 ноября в 9:35.

По информации отдела по чрезвычайным ситуациям Курчатова, основная версия происшествия хлопок газовоздушной смеси. Ведется расследование.

"Пострадало здание рынка "Жайлаубай", повреждено несколько окон жилого дома по улице Абая, 31. В результате происшествия пострадал мужчина, его состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия.