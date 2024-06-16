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Хлопок газового баллона произошёл на месте для убоя скота в Уральске

Сегодня, 13:03
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:03
Сегодня, 13:03
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Фото: МЧС РК

В Уральске хлопок газового баллона произошёл на месте для убоя скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  МЧС РК.

Инцидент случился на одном из местных рынков. Есть пострадавшие. Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу. 

"Неправильная эксплуатация газовых баллонов все чаще становится причиной несчастных случаев", — отмечают в МЧС.

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