Хлопок газового баллона произошёл на месте для убоя скота в Уральске

В Уральске хлопок газового баллона произошёл на месте для убоя скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент случился на одном из местных рынков. Есть пострадавшие. Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу.