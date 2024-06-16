Хлопок газового баллона произошёл на месте для убоя скота в Уральске
Сегодня, 13:03
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Сегодня, 13:03Сегодня, 13:03
128Фото: МЧС РК
В Уральске хлопок газового баллона произошёл на месте для убоя скота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент случился на одном из местных рынков. Есть пострадавшие. Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу.
"Неправильная эксплуатация газовых баллонов все чаще становится причиной несчастных случаев", — отмечают в МЧС.
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