Хлопок газа произошёл в жилом доме в Карагандинской области
Обрушились перекрытия.
Сегодня, 19:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:38Сегодня, 19:38
49Фото: ДЧС Карагандинской области
ЧП произошло утром в селе Центральное Бухар-Жырауского района Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"В одноэтажном двухквартирном доме по улице Садовая произошёл хлопок газовоздушной смеси из 5-литрового газового баллона. Хлопок не вызвал возгорания, но привёл к разрушениям. Обрушились межкомнатные перегородки, перекрытие и облицовочный кирпичный слой стен на общей площади 30 квадратных метров", - сообщили в ДЧС региона.
Обошлось без жертв и пострадавших. Хозяев дома не было.
Самое читаемое
- Биометрия бесконтрольно используется в Казахстане - депутат
- По подозрению в изнасиловании задержали 33-летнего мужчину в Алматинской области
- Первая казахстанка в UFC оказалась на улице и без денег
- Туркестан может стать безалкогольным городом
- Что известно о кандидатах на пост президента Казахстанской федерации футбола