ЧП произошло утром в селе Центральное Бухар-Жырауского района Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В одноэтажном двухквартирном доме по улице Садовая произошёл хлопок газовоздушной смеси из 5-литрового газового баллона. Хлопок не вызвал возгорания, но привёл к разрушениям. Обрушились межкомнатные перегородки, перекрытие и облицовочный кирпичный слой стен на общей площади 30 квадратных метров", - сообщили в ДЧС региона.