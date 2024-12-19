  • 19 Декабря, 19:53
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Хлопок газа произошёл в жилом доме в Карагандинской области

Обрушились перекрытия.

Сегодня, 19:38
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
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Фото: ДЧС Карагандинской области

ЧП произошло утром в селе Центральное Бухар-Жырауского района Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В одноэтажном двухквартирном доме по улице Садовая произошёл хлопок газовоздушной смеси из 5-литрового газового баллона. Хлопок не вызвал возгорания, но привёл к разрушениям. Обрушились межкомнатные перегородки, перекрытие и облицовочный кирпичный слой стен на общей площади 30 квадратных метров", - сообщили в ДЧС региона.

Обошлось без жертв и пострадавших. Хозяев дома не было.

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