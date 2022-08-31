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Хлопок газа на заводе: один человек погиб, пятеро пострадали в Алматинской области
Хлопок газовоздушной смеси произошёл на заводе по производству теплоизоляционных плит в Алматинской области. За ним последовал пожар. Один человек погиб, пятеро рабочих пострадали, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло 31 августа в 10:21 в поселке Отеген-батыр Илийского района в здании ТОО "PolpanInsulation".
По данным ДЧС, после хлопка загорелась обшивка стены.
"На место вызова по повышенному рангу выехали противопожарные подразделения. Установлено, что горит обшивка стены двухэтажного здания на площади 50 квадратных метров. А также в результате хлопка произошло обрушение кровли и стены здания, общая площадь которого 1 250 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 10:50 на общей площади 50 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.
В тушении пожара принимали участие 15 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Алматинской области, сотрудники полиции, три бригады скорой помощи и другие службы взаимодействия.
На месте работают дознаватели.
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