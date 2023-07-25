Хлопком по спине не поможешь: хирург рассказал какие предметы часто проглатывают дети

Фото: Фото Центра детской неотложной медицинской помощи города Алматы

В один день в Центре детской неотложной медицинской помощи города Алматы спасли двух детей в возрасте до двух лет, проглотивших батарейки. Несмотря на то, что опасные предметы находились в организме маленьких пациентов больше месяца, врачам удалось извлечь их без хирургических вмешательств. Об уникальном в хирургии "парном случае" расссказали в детской "неотложке", передает корреспондент BaigeNews.kz.

Одного ребенка родители привезли из города Зайсан, второго - из Жанаозена. Перед этим они проходили лечение у себя в регионе, но улучшения не было.

"Это началось полтора месяца назад. Ребенок что-нибудь съест и его начинает рвать. Мы ходили к лору, педиатру, инфекционисту, получали лечение. Потом муж решил привезти дочь в Алматы. Детский пульмонолог отправил нас на компьютерную томографию, которая показала инородный предмет в организме ребенка", - рассказала мама девочки.

Ребенка направили в Центр детской неотложной медицинской помощи города Алматы.

"Когда мы сделали рентген, увидели, что предмет полностью закупорил пищевод. Ребенок был слабый, вялый, не мог нормально есть. К слову, при проглатывании предметов у детей проявляются симптомы, схожие с энтеровирусной инфекцией – рвота, слабость", - рассказал детский хирург-эндоскопист Центра детской неотложной медицинской помощи города Алматы Мурат Дуйсебаев.

Обоим малышам батарейки извекли с помощью эндоскопического оборудования, без операции.

"Сложность состоит в том, что если инородный предмет находится в организме человека продолжительное время, например, больше месяца, вокруг него уже разрастается ткань. Это приводит к хирургическим методам удаления предметов. Когда речь идет о батарейках, они быстро окисляются и обжигают слизистую пищевода, даже если прошел час-полтора. Это опасные предметы", - добавил Мурат Дуйсебаев.

В медицине есть такое понятие, как "Закон парных случаев", когда уникальный, сложный клинический случай обязательно повторяется. Случай с детьми – один из таких.

По словам Мурата Дуйсебаева, чаще всего предметы глотают дети в возрасте от восьми месяцев до трех лет. В этот период они активно познают мир, пробуя на вкус все, что их окружает. Монеты, мелкие детали игрушек, ключи, булавки, крючки – эти и другие предметы извлекают врачи Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы из пищеводов, бронхов и желудков детей. В клинической практике Мурата Дуйсебаева есть уникальный случай, когда деталь от детского пистолета нашли в 12-перстной кишке ребенка.

"Он также вначале поступил в инфекционную больницу со рвотой. Его лечили, но рвота не проходила. Тогда родители пришли к нам на консультацию. Так как были показания для проведения ФГДС, мы провели исследования с помощью зонда. Ни в пищеводе, ни в желудке ничего не было. К нашему удивлению, присоска "затерялась" в кишке, которую успешно извлекли оттуда. Это единичный случай. Было и такое, что подросток засунул в анальное отверстие крышку от средства для полоскания и проходил с ней два месяца. За это время вокруг инородного предмета у него разрослась ткань, пришлось оперировать", - рассказал детский хирург-эндоскопист.

Рвота, кашель, интенсивное слюноотделение, боли в области в груди, вялость – не единственные признаки того, что ребенок мог проглотить какой-то предмет. Родителей должно насторожить и свистящее дыхание.

"Если вы видите, что ребенок еще недавно ни на что не жаловался, а потом стал слышен свист, обращайтесь к врачу. Когда дети глотают большие предметы, может наступить асфиксия. У нас был случай, когда ребенок проглотил фигурку от нардов. Мы извлекли ее и отдали родителям. Спустя какое-то время они вновь приехали, потому что он проглотил этот предмет вновь. На этот раз мы взяли фигурку и добавили ее в "коллекцию" извлеченных предметов, которая хранится у нас в приемном покое. Если появляется что-то новое, я дополняю этот стенд", - отметил Мурат Дуйсебаев.

Он также рассказал случаях, когда в дыхательные пути детей могут попасть кусочки еды. Особенно часто это происходит с арахисом.

"В 90% случаев приходятся на разные виды орехов - арахис, грецкий орех, кешью. Рекомендую взрослым не давать детям орехи ни в каком виде. Они не могут их нормально прожевать, держат во рту, играют, прыгают и части орехов попадают в бронхи. Даже если это маленький кусочек, он не выйдет наружу без вмешательств врачей. Буквально вчера я так извлек кусочек моркови. Ребенок бегал, ел, рот полный моркови, поперхнулся, прокашлялся и вдохнул куски овоща. Все зависит от размера предметов, от того, как он его проглотил. Можно похлопать по спине, но не всегда это помогает", - подчеркнул врач.

Большая часть вызовов, связанных с попаданием в организм инородных тел, происходит после 21.00.

"Как правило, звонки поступают вечером, когда все находятся дома. Сейчас многие родители "сидят" в телефонах и за детьми не смотрят. Чтобы избежать таких случаев, нужно убрать мелкие предметы, бытовую химию, уксус и прочие опасные вещества так высоко, чтобы дети не смогли самостоятельно достать их", - сказал Мурат Дуйсебаев.

Фото: Центра детской неотложной медицинской помощи города Алматы.