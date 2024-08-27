Хлеба много, влаги – тоже: костанайские аграрии ожидают трудную уборку
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Из-за обильных осадков сроки уборочной кампании в Костанайской области сдвинулись в среднем на две недели, передает корреспондент BaigeNews.kz
Вместо засухи - дожди
Накануне посевной метеорологи предрекали фермерам летнюю засуху, однако прогнозам синоптиков не суждено было сбыться. Руководитель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Александр Бородин говорит, что случилось все с точностью до наоборот.
"В этом году настолько обильных дождей мы просто не ожидали. При ежемесячной норме выпадения осадков 260 мм, в середине августа, к примеру, уже выпало свыше 400 мм. Поэтому влаги переизбыток, кое-где образовались лиманы. И наряду с тем, что в ночное время начали падать температуры, естественно, появились болезни растений. Это септориоз, это ржавчина. И сейчас капитально ощущается влияние влажной погоды на хлеб", - говорит Александр Бородин.
Но аграрий говорит, что сильно паниковать пока рано, так как не все сельхозкультуры подвержены болезням. Есть и более устойчивые сорта. Правда те, кто вовремя не провел обработку фунгицидами, рискуют потерять часть урожая.
"Низкие температуры, роса, влага дают повод для развития ржавчины. А значит, есть опасность, что мы получим меньший урожай. Выпад зерна будет хуже. Мы первую обработку против ржавчины сделали, а вторая волна пошла, уже где-то не успеваем. Но если сам колос не поврежден болезнью, ничего страшного", - уверяет фермер.
Другой не менее опытный аграрий, руководитель опытного хозяйства "Заречное" Руслан Мулдатаев подтверждает: костанайцев ждет непростая уборочная кампания.
"Мы все забыли поговорку – "Не тот хлеб, что на полях, а тот, что в закромах". Этот год не совсем стандартный, впрочем, как и все в последнее время. Много выпало осадков в течение вегетации, причем, дожди носили проливной характер. Влага выдавливает азот и кислород, и происходит голодание у растения. При том, что хлебостой может быть хороший, но урожайность может подвести. Подобное в северных районах Костанайской области было уже в 2017 году. Когда хлебостой стоял мощный, а за счет того, что выпало чрезмерное количество осадков, случилось такое редкое явление, как стерильность пыльцы. Нечасто такое встретишь в наших краях, но я думаю, что в этом году мы можем с ним столкнуться. Потому что по 50-60 мм за сутки выпадает", - рассказывает Руслан Мулдатаев.
Аграрий не торопится делать прогнозы относительно будущего урожая хлеба именно из-за осадков.
"В этом году мы видим чрезмерное количество осадков в августе, в период налива колоса. Аграрии дважды обрабатывали поля от септориоза и ржавчины, но и это не спасло. У тех крестьян, где наблюдаются болезни растений, можно просто 40 процентов отнимать от видовой урожайности. Мало того, что соберут меньше ожидаемого, так еще скорее всего будут изменения по качеству в худшую сторону. Я думаю, будет зерно с низкой натурой, очень много пшеницы пятого класса", - считает Руслан Мулдатаев.
Из-за дождей сместились сроки уборочной кампании. Если раньше отдельные хозяйства начинали уборку 5 августа, то в этом году приступили к работам только в 20-х числах августа. На полях Александра Бородина планируют начать уборку только в начале сентября, и то если не подведет погода.
"Нельзя отрицать тот факт, что климат меняется. Засухи чередуются с обильными осадками, перемены погоды все сложнее предсказать. И поэтому сельское хозяйство тоже должно меняться. Многие пробуют заниматься озимыми, но для нашего резко континентального климата это не эффективно. Нужно проводить диверсификацию. Сеять разные засухоустойчивые культуры с коротким периодом вегетации, например, чечевицу, лен. А также и строго следовать технологиям", - считает Александр Бородин.
Прошлая уборка в Костанайской области выдалась крайне тяжелой. Из-за проливных дождей зрелая пшеница начала расти прямо в колосе. Повторится ли ситуация прошлого года сейчас, костанайская аграрии не торопятся говорить. Потому что в этом году хлеб начал зреть позднее, а значит, у аграриев есть еще запас времени. Фермеры надеются, что в сентябре и октябре погода все же наладится. И дают оптимистичные прогнозы на будущее: такое огромное количество осадков говорит о том, что в следующем году почвенная засуха региону не грозит.
Мы за ценой не постоим?
Но даже при весьма настороженных прогнозах на урожай и трудностях уборки, фермеры ждут богатый хлеб. Плюс ко всему большой вал зерновых ожидают в соседней России. Безусловно, эти факторы влияют на цену отечественной пшеницы.
"Мы бы хотели и 100 тысяч тенге за тонну, но, к сожалению, наверное этого не будет. Потому что мы видим, что Китай ввел запрет на ввоз пшеницы из Казахстана. Второй момент – Китай вводит у себя еще дополнительную пошлину на ввоз импортной пшеницы. Прогнозируется большой урожай в Пакистане, а это значит, что вал зерна пойдет на наши традиционные экспортные афганские рынки. Считаю, что цена на новый урожай зерновых будет ориентировочно 65-70 тысяч тенге за тонну. Цена на формовой хлеб не подпрыгнет, но и не подешевеет", - сделал вывод Руслан Мулдатаев.
Кроме того, по мнению агрария, из России будет заходить дробленка, а значит мельники будут сбивать цену. Во-вторых, ожидается большой вал низкокачественного зерна пятого класса. Эти все факторы буквально потянут вниз ценники на пшеницу.
Аграрий Александр Бородин поэтому и беспокоится: по его мнению, нужно было не просто закрыть ввоз российского зерна, что было сделано Минсельхозом, но и запретить импорт сопутствующих продуктов. Это дробленка и мука.
"Мы сейчас просим правительство, чтобы обратили внимание на цену. Все ждут заявлений от Продкорпорации, и пока она не объявит стоимость пшеницы нового урожая, на рынке тишина. Но когда Продкорпорация делает это в конце уборки, уже смысла нет. Если она объявит стоимость пшеницы 85-90 тысяч тенге, это будет нормально. При урожайности 15-20 центнеров себестоимость пшеницы будет низкой и аграрии смогут покрыть все свои расходы. Но все фермеры хотят, естественно, чтобы 100 тысяч тенге и выше было", - говорит Александр Бородин.
Что аграриям хорошо, то мельникам плохо
И в то время как казахстанские аграрии вздохнули с облегчением, когда министерство сельского хозяйство объявило о введении запрета на ввоз российской пшеницы, мельничную отрасль страны тряхнуло. Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Жомарт Мотышев позицию МСХ понимает: действовавшие ранее ограничения на ввоз пшеницы автомобильным транспортом нужны были для борьбы с "серым" импортом. Но решение ввести полный запрет на импорт зерна не поддерживает. Отечественные мукомолы покупали лишь до 40 процентов зерна на внутреннем рынке. А 60 процентов приобретали за рубежом. Без импортной пшеницы в стране резко сократится переработка муки. Плюс сойдет на нет весь экспорт муки, потому что цена казахстанского товара, сделанного только из отечественной пшеницы, не сможет конкурировать с другими поставщиками. А на внутреннем рынке неминуемо ждет повышение цены на продукты социальной направленности: муку, макароны, хлеб, комбикормовые изделия для сельскохозяйственной отрасли.
"Если бы местной сырье сходилось бы цене и по качеству, то надобности у мукомолов покупать российскую пшеницу не было бы. Их зерно с доставкой обходилось в 80-85 тысяч тенге за тонну. Мы были проходными на экспортных рынках. Сегодня же на внутреннем рынке цена пшеницы превышает 100 тысяч тенге. Уже видно явно, что мы являемся неконкурентоспособными экспортерами муки с такими ценами на пшеницу. И, соответственно, по цепочке будет идти удорожание продуктов перемола из отечественного зерна", - считает Жомарт Мотышев.
По мнению эксперта, мукомолам крайне важно добиться от аграриев адекватной цены, сопоставимой с ценой российской пшеницы. Но в одном желания зернопереработчиков и фермеров схожи: мукомолы тоже хотят, чтобы запретили ввоз сопутствующих продуктов из России. В частности, речь идет о готовом продукте – муке.
"Мука из России – она дешевле. Во-первых, из-за невысокой стоимости пшеницы, а во-вторых, из-за отсутствия пошлины на готовую продукцию со стороны Российской федерации. Это тоже может привести к банкротству отечественных предприятий, потому что импортная мука может полностью задавить наш рынок. Так как торговым точкам элементарно выгоднее покупать дешевую импортную муку", - говорит Жомарт Мотышев.
При этом переходящий остаток пшеницы прошлого года на элеваторах страны составляет около 5 млн тонн. Добавить к этому хороший ожидаемый урожай нового года и можно действительно ждать снижения цены на зерно.
"Но заранее вводить запрет на импорт пшеницы было преждевременно, потому что различные условия могут повлиять на нашу урожайность. То есть это нужно было ввести с момента завершения уборочной кампании. Должен быть ведь соблюден баланс интересов мукомолов, аграриев, населения и государства", - заключил президент Союза зернопереработчиков Жомарт Мотышев.
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