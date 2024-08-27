Хлеба много, влаги – тоже: костанайские аграрии ожидают трудную уборку

Из-за обильных осадков сроки уборочной кампании в Костанайской области сдвинулись в среднем на две недели, передает корреспондент BaigeNews.kz

Вместо засухи - дожди

Накануне посевной метеорологи предрекали фермерам летнюю засуху, однако прогнозам синоптиков не суждено было сбыться. Руководитель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Александр Бородин говорит, что случилось все с точностью до наоборот.

"В этом году настолько обильных дождей мы просто не ожидали. При ежемесячной норме выпадения осадков 260 мм, в середине августа, к примеру, уже выпало свыше 400 мм. Поэтому влаги переизбыток, кое-где образовались лиманы. И наряду с тем, что в ночное время начали падать температуры, естественно, появились болезни растений. Это септориоз, это ржавчина. И сейчас капитально ощущается влияние влажной погоды на хлеб", - говорит Александр Бородин.

Но аграрий говорит, что сильно паниковать пока рано, так как не все сельхозкультуры подвержены болезням. Есть и более устойчивые сорта. Правда те, кто вовремя не провел обработку фунгицидами, рискуют потерять часть урожая.

"Низкие температуры, роса, влага дают повод для развития ржавчины. А значит, есть опасность, что мы получим меньший урожай. Выпад зерна будет хуже. Мы первую обработку против ржавчины сделали, а вторая волна пошла, уже где-то не успеваем. Но если сам колос не поврежден болезнью, ничего страшного", - уверяет фермер.

Другой не менее опытный аграрий, руководитель опытного хозяйства "Заречное" Руслан Мулдатаев подтверждает: костанайцев ждет непростая уборочная кампания.

"Мы все забыли поговорку – "Не тот хлеб, что на полях, а тот, что в закромах". Этот год не совсем стандартный, впрочем, как и все в последнее время. Много выпало осадков в течение вегетации, причем, дожди носили проливной характер. Влага выдавливает азот и кислород, и происходит голодание у растения. При том, что хлебостой может быть хороший, но урожайность может подвести. Подобное в северных районах Костанайской области было уже в 2017 году. Когда хлебостой стоял мощный, а за счет того, что выпало чрезмерное количество осадков, случилось такое редкое явление, как стерильность пыльцы. Нечасто такое встретишь в наших краях, но я думаю, что в этом году мы можем с ним столкнуться. Потому что по 50-60 мм за сутки выпадает", - рассказывает Руслан Мулдатаев.

Аграрий не торопится делать прогнозы относительно будущего урожая хлеба именно из-за осадков.

"В этом году мы видим чрезмерное количество осадков в августе, в период налива колоса. Аграрии дважды обрабатывали поля от септориоза и ржавчины, но и это не спасло. У тех крестьян, где наблюдаются болезни растений, можно просто 40 процентов отнимать от видовой урожайности. Мало того, что соберут меньше ожидаемого, так еще скорее всего будут изменения по качеству в худшую сторону. Я думаю, будет зерно с низкой натурой, очень много пшеницы пятого класса", - считает Руслан Мулдатаев.

Из-за дождей сместились сроки уборочной кампании. Если раньше отдельные хозяйства начинали уборку 5 августа, то в этом году приступили к работам только в 20-х числах августа. На полях Александра Бородина планируют начать уборку только в начале сентября, и то если не подведет погода.

"Нельзя отрицать тот факт, что климат меняется. Засухи чередуются с обильными осадками, перемены погоды все сложнее предсказать. И поэтому сельское хозяйство тоже должно меняться. Многие пробуют заниматься озимыми, но для нашего резко континентального климата это не эффективно. Нужно проводить диверсификацию. Сеять разные засухоустойчивые культуры с коротким периодом вегетации, например, чечевицу, лен. А также и строго следовать технологиям", - считает Александр Бородин.

Прошлая уборка в Костанайской области выдалась крайне тяжелой. Из-за проливных дождей зрелая пшеница начала расти прямо в колосе. Повторится ли ситуация прошлого года сейчас, костанайская аграрии не торопятся говорить. Потому что в этом году хлеб начал зреть позднее, а значит, у аграриев есть еще запас времени. Фермеры надеются, что в сентябре и октябре погода все же наладится. И дают оптимистичные прогнозы на будущее: такое огромное количество осадков говорит о том, что в следующем году почвенная засуха региону не грозит.

Мы за ценой не постоим?

Но даже при весьма настороженных прогнозах на урожай и трудностях уборки, фермеры ждут богатый хлеб. Плюс ко всему большой вал зерновых ожидают в соседней России. Безусловно, эти факторы влияют на цену отечественной пшеницы.

"Мы бы хотели и 100 тысяч тенге за тонну, но, к сожалению, наверное этого не будет. Потому что мы видим, что Китай ввел запрет на ввоз пшеницы из Казахстана. Второй момент – Китай вводит у себя еще дополнительную пошлину на ввоз импортной пшеницы. Прогнозируется большой урожай в Пакистане, а это значит, что вал зерна пойдет на наши традиционные экспортные афганские рынки. Считаю, что цена на новый урожай зерновых будет ориентировочно 65-70 тысяч тенге за тонну. Цена на формовой хлеб не подпрыгнет, но и не подешевеет", - сделал вывод Руслан Мулдатаев.

Кроме того, по мнению агрария, из России будет заходить дробленка, а значит мельники будут сбивать цену. Во-вторых, ожидается большой вал низкокачественного зерна пятого класса. Эти все факторы буквально потянут вниз ценники на пшеницу.

Аграрий Александр Бородин поэтому и беспокоится: по его мнению, нужно было не просто закрыть ввоз российского зерна, что было сделано Минсельхозом, но и запретить импорт сопутствующих продуктов. Это дробленка и мука.

"Мы сейчас просим правительство, чтобы обратили внимание на цену. Все ждут заявлений от Продкорпорации, и пока она не объявит стоимость пшеницы нового урожая, на рынке тишина. Но когда Продкорпорация делает это в конце уборки, уже смысла нет. Если она объявит стоимость пшеницы 85-90 тысяч тенге, это будет нормально. При урожайности 15-20 центнеров себестоимость пшеницы будет низкой и аграрии смогут покрыть все свои расходы. Но все фермеры хотят, естественно, чтобы 100 тысяч тенге и выше было", - говорит Александр Бородин.

Что аграриям хорошо, то мельникам плохо

И в то время как казахстанские аграрии вздохнули с облегчением, когда министерство сельского хозяйство объявило о введении запрета на ввоз российской пшеницы, мельничную отрасль страны тряхнуло. Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Жомарт Мотышев позицию МСХ понимает: действовавшие ранее ограничения на ввоз пшеницы автомобильным транспортом нужны были для борьбы с "серым" импортом. Но решение ввести полный запрет на импорт зерна не поддерживает. Отечественные мукомолы покупали лишь до 40 процентов зерна на внутреннем рынке. А 60 процентов приобретали за рубежом. Без импортной пшеницы в стране резко сократится переработка муки. Плюс сойдет на нет весь экспорт муки, потому что цена казахстанского товара, сделанного только из отечественной пшеницы, не сможет конкурировать с другими поставщиками. А на внутреннем рынке неминуемо ждет повышение цены на продукты социальной направленности: муку, макароны, хлеб, комбикормовые изделия для сельскохозяйственной отрасли.

"Если бы местной сырье сходилось бы цене и по качеству, то надобности у мукомолов покупать российскую пшеницу не было бы. Их зерно с доставкой обходилось в 80-85 тысяч тенге за тонну. Мы были проходными на экспортных рынках. Сегодня же на внутреннем рынке цена пшеницы превышает 100 тысяч тенге. Уже видно явно, что мы являемся неконкурентоспособными экспортерами муки с такими ценами на пшеницу. И, соответственно, по цепочке будет идти удорожание продуктов перемола из отечественного зерна", - считает Жомарт Мотышев.

По мнению эксперта, мукомолам крайне важно добиться от аграриев адекватной цены, сопоставимой с ценой российской пшеницы. Но в одном желания зернопереработчиков и фермеров схожи: мукомолы тоже хотят, чтобы запретили ввоз сопутствующих продуктов из России. В частности, речь идет о готовом продукте – муке.

"Мука из России – она дешевле. Во-первых, из-за невысокой стоимости пшеницы, а во-вторых, из-за отсутствия пошлины на готовую продукцию со стороны Российской федерации. Это тоже может привести к банкротству отечественных предприятий, потому что импортная мука может полностью задавить наш рынок. Так как торговым точкам элементарно выгоднее покупать дешевую импортную муку", - говорит Жомарт Мотышев.

При этом переходящий остаток пшеницы прошлого года на элеваторах страны составляет около 5 млн тонн. Добавить к этому хороший ожидаемый урожай нового года и можно действительно ждать снижения цены на зерно.