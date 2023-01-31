Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы

Фото: pixabay.com

В одном из магазинов Алматы хлеб продают по 350 и 540 тенге. В акимате города прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В администрации пояснили, что этот вид хлеба не входит в перечень социально значимых продовольственных товаров.

"Вид хлеба, демонстрируемый на видео в социальных сетях, не входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденных Правительством РК и, соответственно, не подлежит регулированию его стоимости со стороны местных исполнительных органов", - сообщили в Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

По постановлению правительства от 27 марта 2017 года, в перечень из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров входит хлеб формовой из муки первого сорта или так называемый "социальный". Отпускная цена заводов на него составляет от 80 до 100 тенге за булку, в зависимости от условий доставки. С учетом торговой надбавки, разрешенной законодательством (15%), цена на полке составляет 90-110 тенге за булку.