Хлеб дорожает в Казахстане

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В Улытауской области хлеб подорожал на рекордные 48 процентов за год

Цены на хлеб в Казахстане выросли в среднем на 19 процентов за год. А тем временем производство продукта №1 сократилось, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

За январь — август 2022 года производство свежего хлеба составило 342,4 тысячи тонн — это на три процента меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Почти четверть выпуска в секторе пришлась на Туркестанскую область: 81,7 тысячи тонн, минус 8,3 процента за год. В топ-3 регионов также оказались Алматы и Актюбинская область: 36,6 тысячи и 33,8 тысячи тонн соответственно.

Меньше всего свежего хлеба произвели в Улытауской и Мангистауской областях, а также в Шымкенте.

Стоимость хлеба по итогам сентября текущего года выросла на значительные 19,4 процента по сравнению с сентябрём прошлого года. Цена на ржано-пшеничный хлеб увеличилась на 24,7 процента, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 28,2 процента, на пшеничный хлеб из муки первого сорта — на 14,4 процента, на нарезной батон — на 28,1 процента.

Хлеб подорожал во всех регионах РК. Заметнее всего цены выросли в Улытауской области: сразу на колоссальные 48,3процента. Следом идут Акмолинская область (плюс 27,6 процента) и Алматы (плюс 25,8 процента). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Северо-Казахстанской области: плюс 2,6 процента.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта обходился казахстанцам в 341 тенге за килограмм, из муки первого сорта — по 195 тенге за килограмм.

По итогам второго квартала текущего года среднее потребление на душу населения в Казахстане составило 7,5 кг хлеба из пшеничной муки первого сорта и 646 г хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки.

Пшеничный хлеб горожане потребляют реже, чем сельские жители: 7,2 кг против 7,8 кг. А вот для ржаного и ржано-пшеничного хлеба картина противоположная: 908 г в среднем на душу населения в квартал у городских жителей, против 272 г — у сельских.

Тем временем в столице запустили необычное производство, сообщает BaigeNews.kz: там решили не выбрасывать отходы хлебобулочных изделий, а выпускать из них корм для животных. Чтобы наладить выпуск и обеспечить себя сырьём, предприниматели разместили в астанинских дворах полторы тысячи контейнеров для сбора.