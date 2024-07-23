Хладнокровное убийство раскрыли в Алматы: задержана женщина

Особо тяжкое преступление "по горячим следам" раскрыли в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В подъезде одного из домов в Алмалинском районе обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.

"Преступление раскрыто "по горячим следам". По подозрению в его совершении экипажем патрульной полиции задержана женщина, являющаяся родственницей убитого. Установлено, что между ними произошёл скандал, в результате чего женщина схватила нож", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.