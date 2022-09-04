ХК "Барыс" проиграл первый матч сезона КХЛ

Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Казахстанский "Барыс" в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с минским "Динамо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Михайлис-Вей-Луис; Биграс-Шалапов, Савицкий-Сагадеев-Гурков; Мищенко-Григорьев, Асетов-Шестаков-Петухов; Сергиенко-Кайыржан, Максимов-Гусейнов-Шайхмедденов.

Первый период остался за хозяевами, в их составе забросил Дмитрий Соколов. На старте второго Ник Меркли увеличил разрыв, однако сократить его удалось Антону Сагадееву. В заключительной двадцатиминутке Сагадеев оформил дубль, а затем в меньшинстве забросил Адиль Бекетаев, в концовке Брэндон Козун уравнял шансы на успех и перевел игру в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказались хозяева.

5 сентября "Барыс" на выезде встретится со санкт-петербургским СКА.