В Алматы задержали 27-летнего водителя, который пытался обмануть видеокамеры, переворачивая госномер своего авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Автомобиль Toyota Mark II остановили на проспекте Суюнбая.

"В ходе мониторинга видеосистем выявлен нарушитель Правил дорожного движения, который установил на переднем подномернике механическое устройство, переворачивающее номер. При приближении к камерам видеофиксации водитель, подавая сигнал на устройство пультом, во время движения скрывал госномер. Он умышленно подвергал опасности участников дорожного движения. Нарушитель задержан и наказан в соответствии с частью 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК", — рассказал замначальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Решением суда водитель приговорён к административному аресту сроком на трое суток. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на год.