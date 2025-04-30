  • 30 Апреля, 11:58
  • BAIGENEWS

Хищения в футбольном клубе "Актобе": уголовные дела переданы Антикору

Ход следствия на контроле прокурора области.

Сегодня, 11:52
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:52
Сегодня, 11:52
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Фото: pixabay.com

Прокуратурой области проведена проверка в футбольном клубе "Актобе", передаёт BaigeNews.kz.

Выявлены финансовые нарушения на 250 млн тенге.

В их числе сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками.

Также установлено, что денежные средства, выделенные на питание игроков, израсходованы на личные нужды администрации Клуба.

По итогам проверки прокуратурой области начаты 3  досудебных расследования по статьям "Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество".

Уголовные дела переданы для расследования в антикоррупционную службу.

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