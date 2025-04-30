Хищения в футбольном клубе "Актобе": уголовные дела переданы Антикору
Ход следствия на контроле прокурора области.
Сегодня, 11:52
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Сегодня, 11:52Сегодня, 11:52
37Фото: pixabay.com
Прокуратурой области проведена проверка в футбольном клубе "Актобе", передаёт BaigeNews.kz.
Выявлены финансовые нарушения на 250 млн тенге.
В их числе сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками.
Также установлено, что денежные средства, выделенные на питание игроков, израсходованы на личные нужды администрации Клуба.
По итогам проверки прокуратурой области начаты 3 досудебных расследования по статьям "Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество".
Уголовные дела переданы для расследования в антикоррупционную службу.
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