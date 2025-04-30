Прокуратурой области проведена проверка в футбольном клубе "Актобе", передаёт BaigeNews.kz.

Выявлены финансовые нарушения на 250 млн тенге.

В их числе сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками.

Также установлено, что денежные средства, выделенные на питание игроков, израсходованы на личные нужды администрации Клуба.

По итогам проверки прокуратурой области начаты 3 досудебных расследования по статьям "Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество".

Уголовные дела переданы для расследования в антикоррупционную службу.