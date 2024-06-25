Хищения на West Oil Software и ряде других предприятий выявили в Мангистау

Прокуратурой Мангистауской области совместно с Департаментом экономических расследований, антикоррупционной службой проводятся проверки в 5 предприятиях нефтегазовой сферы, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Установлено, что должностными лицами ТОО "ОйлТранспортКорпорейшн" (дочернее предприятие АО НК "Казмунайгаз") приняты от поставщика не соответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом их стоимость была завышена на 400 млн тенге. Вскрыты факты перечисления денежных средств в размере 110 млн тенге за услуги не функционирующей спецтехники.

В другом предприятии – ТОО "West Oil Software" (подрядная организация ТОО "ОйлТранспортКорпорейшн") выявлены факты выплаты более 400 млн тенге заработной платы не работавшим лицам, необоснованного начисления заработной платы, в том числе близким родственникам руководства компании", - говорится в сообщении.