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Хищения и вымогательства: в Шахтинске задержаны члены молодежных ОПГ

Сегодня, 09:43
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Хищения и вымогательства: в Шахтинске задержаны члены молодежных ОПГ Сегодня, 09:43
Сегодня, 09:43
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МВД продолжается работа в регионах по пресечению противоправной деятельности криминальных группировок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Polisia.kz.

В Карагандинской области в этом году задержано шесть преступных групп, причастных к совершению тяжких преступлений. Выявлено и пресечено более 40 фактов вымогательства.

15 октября управлением по борьбе с организованной преступностью в городе Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО “Qarmet”, в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.

Ранее в городах Темиртау, Сарань, Абай задержаны участники других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО “Qarmet” и вымогательствам у работников предприятия.

"Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено более 100 фигурантов, 39 из которых арестовано. Проведено около 150 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже направлены в суд.

В результате пресечения деятельности криминальных групп в регионе изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 ружей, восемь обрезов, четыре пистолета, две винтовки, автомат Калашникова, а также более тысячи боеприпасов.

Работа по обеспечению правопорядка в регионах продолжается", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.


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