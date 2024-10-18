Хищения и вымогательства: в Шахтинске задержаны члены молодежных ОПГ

МВД продолжается работа в регионах по пресечению противоправной деятельности криминальных группировок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Карагандинской области в этом году задержано шесть преступных групп, причастных к совершению тяжких преступлений. Выявлено и пресечено более 40 фактов вымогательства.

15 октября управлением по борьбе с организованной преступностью в городе Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО “Qarmet”, в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.

Ранее в городах Темиртау, Сарань, Абай задержаны участники других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО “Qarmet” и вымогательствам у работников предприятия.