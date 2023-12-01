Хищения более 2,5 млрд тенге в сфере образования выявили в Туркестанской области

Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

По версии следствия, бухгалтеры отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов в период с 2020 по 2023 годы перечисляли денежные средства на счета "мёртвых душ", а затем присваивали эти средства. Так они похитили около 2,6 миллиарда тенге.

К уголовной ответственности привлекаются 17 лиц из сферы образования Туркестанской области, четверо из них взяты под стражу.

"В целях возмещения ущерба наложены обременения и арестованы 39 объектов недвижимости, 44 автомашины, ювелирные изделия и денежные средства фигурантов уголовных дел", - сообщили в Антикоре.

Также в ведомстве сообщили, что государственный аудитор региональной ревизионной комиссии скрывала из корыстных побуждений ранее установленные факты хищений, выявленные в ходе аудита в одной из школ Сарыагашского района.