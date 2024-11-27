Паводки в Казахстане: хищение 300 млн тенге раскрыли в Акмолинской области

В Акмолинской области спецпрокуроры завершили расследование в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО "Престиж Строй 7", "Фундаменталь" по факту хищения свыше 300 млн тенге. Деньги предназначались для помощи пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Эти средства были выделены из резерва Правительства в 2021 году для строительства двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления. Действия подозреваемых квалифицированы по статье 189 части 4 УК РК, то есть растрата имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в областной прокуратуре.

Двое подозреваемых находятся под стражей, а третий соучастник – под домашним арестом.

В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество: это коммерческая недвижимость в Астане и Алматы, спецтехника, строительное оборудование и денежные средства на банковских счетах на сумму более 50 млн тенге. Оценочная стоимость всего арестованного имущества составила свыше 335 млн тенге.

"Прокурорами установлено, что часть из указанного имущества сдавалась в аренду и приносила преступный доход. В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по статье 218 части 3 УК РК, то есть легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём. За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - проинформировали прокуроры.

В настоящее время участники уголовного процесса ознакамливаются с материалами уголовного дела. Окончательную точку в деле поставит суд.

Ранее сообщалось, что бухгалтер детсада осуждена на 7 лет за хищение 49 млн тенге.