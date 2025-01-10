Хищение сотен миллионов тенге выявили в Мангистауском техническом колледже
По данному факту ведется досудебное расследование.
Сегодня, 16:27
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Сегодня, 16:27Сегодня, 16:27
97Фото: BaigeNews.kz
Прокуратурой области проведена проверка в деятельности Мангистауского технического колледжа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По результатам проверки установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путём незаконного перечисления на личный счёт денежных средств предназначенных для стипендий, командировок и налоговых обязательств на сумму 243 млн тенге.
"По данному факту ведется досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК. Уголовное дело находится в производстве специального прокурора, назначены судебные экспертизы", - говорится в сообщении.
Другие подробности не разглашаются в интересах следствия.
Напомним, хищение 272 млн тенге выявили в Актобе.
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