Прокуратурой области проведена проверка в деятельности Мангистауского технического колледжа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По результатам проверки установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путём незаконного перечисления на личный счёт денежных средств предназначенных для стипендий, командировок и налоговых обязательств на сумму 243 млн тенге.

"По данному факту ведется досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК. Уголовное дело находится в производстве специального прокурора, назначены судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

Другие подробности не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, хищение 272 млн тенге выявили в Актобе.