Хищение миллиарда на фонтане для астанчан: чем известен экс-чиновник Болат Мажагулов

Агентство по финансовому мониторингу подтвердило задержание бывшего главы управления культуры Астаны Болата Мажагулова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

До этого новость уже разлетелась по Telegram-каналам, однако за что именно взяли экс-чиновника, не было понятно. Утром стало известно, что во всём виноват фонтан "Солнце". Астанчане не понаслышке знают это чудо архитектуры, которое не работает с 2017 года. Оказывается, за его строительство отвечал Мажагулов, бывший тогда главным по культуре столицы. Следствие считает, чиновник похитил более миллиарда тенге из средств, выделенных на возведение фонтана. При задержании у него обнаружили много элитной недвижимости и большие деньги. Мы решили выяснить, чем вообще известен этот человек.

Болат Мажагулов оказался весьма многофункциональным человеком. Это мы поняли, изучая его карьерный путь и страничку в Instagram. Столько событий, сколько происходило в его жизни, не наблюдалось даже в Астане, где он, кстати, отвечал за культурные мероприятия.

Cудя по фотографиям в соцсетях, он и в футбол играет, и в настольный теннис, из лука стреляет, и на татами противников на лопатки кладёт, на марафоне бегает, на кинопремьеры ходит. Когда же он успевал работать, непонятно, но фотографии с рабочего места в Instagram Мажагулов тоже постил. На его страничке – целая галерея снимков с самыми известными артистами отечественного шоу-бизнеса, с высокопоставленными чиновниками, иностранными гостями. Даже есть фото, где он здоровается за руку с Нурсултаном Назарбаевым.

Болату Мажагулову – 41 год. За свою карьеру он успел поработать и концертмейстером группы гобоистов в симфоническом оркестре Государственной филармонии Астаны, и на госслужбе. С должности специалиста худотдела в министерстве культуры вырос до председателя Комитета по развитию межэтнических отношений министерства информации и общественного развития (ныне министерство культуры и информации). С 2010 по 2019 год он занимал кресло руководителя управления культуры, архивов и документации Астаны. Именно в этот период, по версии АФМ, и произошло хищение более миллиарда тенге.

В 2016 году в Астане построили уникальный (как писали тогда в СМИ) фонтан в форме солнца. Установили его прямо на реке Есиль, чтобы водяные пушки подимали струи воды в воздух на высоту до 80 метров.

Фонтан перестал радовать фейерверком уже через год после запуска. В акимате столицы всё обещали вернуть его к жизни, однако в этом году, в феврале, признались, что восстановление "Солнца" обойдётся слишком дорого. В итоге решили его демонтировать.

Как сообщили в Агентстве по финмониторингу, "фонтан построили без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы". Кроме того, выяснилось, что при строительстве использовали некачественные материалы, которые не соответствовали техническим характеристикам.

Фонтан на реке Есиль построили в 2016 году ко Дню Астаны. Примечательно, что в том же году Болат Мажагулов получил орден "Құрмет". Этим фактом он похвастался в своём Instagram. Помимо этого, у задержанного экс-главы управления культуры много наград: юбилейная медаль "Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл", и даже медаль в честь 20-летия Астаны.

До новости о фонтане "Солнце" Мажагулов был малоизвестен. Но интернет всё же помнит его "подвиги". В 2011 году вспыхнул скандал в симфоническом оркестре Астаны – из коллектива уволились более 20 человек. Дирижёр Канат Ахметов заявил в СМИ, что написать заявление "по собственному желанию" ему настойчиво порекомендовал новый начальник управления культуры столицы. Им тогда был, как вы догадались, Болат Мажагулов. Однако эта история на карьеру чиновника никак не повлияла.

В 2022 году общественности вновь напомнили про него. В Актобе должен был состояться концерт домбриста Секена Турысбекова. И местных чиновников стали заставлять покупать билеты на него. Фото разнарядки попало в СМИ. Стало понятно, что такое поручение спустили сверху. Тогда журналисты выяснили, что советником акима Актюбинской области является друг домбриста – Болат Мажагулов. Оказывается, в своё время Мажагулов снимался в клипе Секена Турысбекова на кюй "Улы дала".

Болат Мажагулов – не только культурный человек. Он оставил след и в сфере спорта. Чуть меньше года он занимал должность председателя совета директоров футбольного клуба "Актобе". Нельзя сказать, что при нём актюбинские футболисты добились больших успехов, но клуб имел долги перед игроками и тренерами.

Сегодня в АФМ также сообщили, что суд наложил арест на имущество Мажагулова. И там есть, что перечислить: квартиры премиум-класса в Астане, три коммерческих помещения, два парковочных места и более 572 миллионов тенге.

Сейчас чиновник находится в СИЗО в ожидании суда.

Фото: скриншоты с Instagram-страницы Болата Мажагулова