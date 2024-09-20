Хищение леса выявили в "Семей орманы"
Сегодня, 19:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:19Сегодня, 19:19
116Фото: pxhere.com
На территории резервата "Семей орманы" госинспекторы совместно с сотрудниками областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выявили факт хищения леса, передаёт BaigeNews.kz.
"19 сентября на разработке горельника Талицкого лесничества Семипалатинского филиала обнаружены штабеля заготовленной неотведённой деловой древесины. Виновник установлен", - сообщили в Минэкологии.
По факту возбуждено административное дело по части 3 статьи 381-1 КоАП РК.
Самое читаемое