  • 20 Сентября, 20:12
  • BAIGENEWS

Хищение леса выявили в "Семей орманы"

Сегодня, 19:19
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
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Фото: pxhere.com

На территории резервата "Семей орманы" госинспекторы совместно с сотрудниками областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выявили факт хищения леса, передаёт BaigeNews.kz.

"19 сентября на разработке горельника Талицкого лесничества Семипалатинского филиала обнаружены штабеля заготовленной неотведённой деловой древесины. Виновник установлен", - сообщили в Минэкологии.

По факту возбуждено административное дело по части 3 статьи 381-1 КоАП РК.

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