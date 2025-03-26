Директору департамента капитального строительства коммунального предприятия "Алматы Су" заменили условный срок на реальный, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.



Ранее, 9 января Бостандыкским районым судом Алматы оглашен приговор директору Департамента капитального строительства коммунального предприятия "Алматы Су".

Он признан виновным в покушении на хищение у предпринимателя 75 млн тенге под предлогом беспрепятственного подписания актов выполненных работ и перечисления бюджетных средств по договорам госзакупок работ по капитальному ремонту канализационных систем и водоснабжения города.

Жолдыбаеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с запретом заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями сроком на 5 лет.

По протесту надзирающей прокуратуры, постановлением Судебной коллегии Алматинского городского суда приговор суда первой инстанции изменен.

Жолдыбаеву назначено наказания в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями сроком на 5 лет.

В зале суда осужденный был взят под стражу.

Приговор вступил в законную силу.