Хищение более 43 млн тенге выявили в КазНАИУ

Прокуратурой города Алматы окончено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств Казахского национального аграрного исследовательского университета (далее –Университет) путем фиктивного посева семян и обработки мест посева, передаёт BaigeNews.kz.



Ранее по поручению Генеральной прокуратуры проведена проверка в деятельности Университета, где установлено, что в 2020 году Университетом заключено 3 договора о государственных закупках на приобретение семян сахарной кукурузы, минерального удобрения "аммофос" и аммиачной селитры на общую сумму 43,8 млн тенге.



Проверка показала, что вышеуказанные товары фактически не поставлялись, денежные средства были обналичены.



Приговором Медеуского районного суда №2 директор учебно-опытного хозяйства "Саймасай" Университета признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса, и приговорен к 7 годам лишения свободы условно.



Ущерб возмещен в полном объеме.



Приговор вступил в законную силу.