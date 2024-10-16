Хищение более 43 млн тенге выявили в КазНАИУ
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Прокуратурой города Алматы окончено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств Казахского национального аграрного исследовательского университета (далее –Университет) путем фиктивного посева семян и обработки мест посева, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее по поручению Генеральной прокуратуры проведена проверка в деятельности Университета, где установлено, что в 2020 году Университетом заключено 3 договора о государственных закупках на приобретение семян сахарной кукурузы, минерального удобрения "аммофос" и аммиачной селитры на общую сумму 43,8 млн тенге.
Проверка показала, что вышеуказанные товары фактически не поставлялись, денежные средства были обналичены.
Приговором Медеуского районного суда №2 директор учебно-опытного хозяйства "Саймасай" Университета признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса, и приговорен к 7 годам лишения свободы условно.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Приговор вступил в законную силу.
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