Хищение более 400 млн тенге на съемки фильма, расследует прокуратура Алматы
Сегодня, 09:51
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Сегодня, 09:51Сегодня, 09:51
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Выявлено хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино, передает BaigeNews.kz.
Прокуратурой города Алматы по итогам проверки Акционерного общества "Казахфильм им. Шакена Айманова" начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
По предварительным данным установлен факт хищения более 400 млн. тенге, направленных на съемку фильма.
Досудебное расследование проводится Департаментом экономических расследований, сообщили в прокуратуре г. Алматы.
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