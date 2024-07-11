Хищение более 40 млн тенге выявили в организации по неолимпийским видам в Астане

Факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам" г.Астаны выявлен Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"В период 2021-2022 гг. должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денежные средства, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов.



Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов. Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составляет более 40 млн тенге", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда взят под стражу. В соответствии с требованиями ст.201 УПК иные сведения разглашению не подлежат.