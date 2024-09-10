Хищение более 1 млрд тенге вменяют задержанному экс-главе управления культуры Астаны

Досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ "Управление культуры" г.Астаны и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере проводится Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.

"В 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" ("Светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль"), приуроченного к празднованию дня города Астана, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок. Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы. При строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам", - говорится в сообщении ведомства.

В результате данный объект находится в аварийном состоянии и не функционирует с 2017 года.



К слову, сумма похищенных денежных средств составила более 1 млрд тенге.



Подозреваемый, бывший руководитель ГУ "Управление культуры" г.Астана задержан и водворен в изолятор временного содержания.