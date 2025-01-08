Прокуратурой города Актобе выявлен факт хищения бюджетных средств директором КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт прокуратуры города.

"Установлено, что директор Т., используя свое служебное положение, в рамках заключенных договоров госзакупок принимал акты за фактически не выполненные работы по нанесению дорожной разметки в сумме 272 млн тенге", - говорится в сообщении.

Действия директора Т. квалифицированы по ст.189 ч.4 п.2 УК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", в отношении него применена мера пресечения "содержание под стражей".

В настоящее время уголовное дело направлено в суд №2 г. Актобе для рассмотрения по существу.

Напомним, приговор вынесли в Шымкенте по факту хищения сотен миллионов тенге.