Хирурги ВКО спасли пациента от ампутации ног

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Применив редкую методику, хирурги ВКО спасли ногу 18-летнему парню, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В августе прошлого года житель Шемонаихи Ярослав из-за ямы на дороге не справился с управлением мотоциклом. В результате аварии он получил открытый перелом бедра в нескольких местах.

Сначала парня прооперировали в детской областной больнице. Через некоторое время с нагноением раны он попал в областную больницу. Повторная операция и проводимая терапия ожидаемых результатов не принесли. Начавшийся посттравматический остеомиелит - сложное и опасное осложнение открытых переломов - прогрессировал.

"Коллеги из Международного научного центра травматологии и ортопедии предложили нам применить для лечения методику, распространённую в мировой ортопедической практике, но редкую для Казахстана. Директор центра Ерсин Жунусов приехал из Алматы, чтобы помочь нам провести операцию", - рассказал заведующий отделением ортопедии Восточно-Казахстанской областной больницы Думан Бакербеков.

Первый этап прошел удачно, подчеркнули в областной больнице.