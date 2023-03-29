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pixabay.com Сегодня, 08:39
197
Сегодня, 08:39
197
Фото: pixabay.com

Хирурги ВКО спасли пациента от ампутации ног

Применив редкую методику, хирурги ВКО спасли ногу 18-летнему парню, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В августе прошлого года житель Шемонаихи Ярослав из-за ямы на дороге не справился с управлением мотоциклом. В результате аварии он получил открытый перелом бедра в нескольких местах.

Сначала парня прооперировали в детской областной больнице. Через некоторое время с нагноением раны он попал в областную больницу. Повторная операция и проводимая терапия ожидаемых результатов не принесли. Начавшийся посттравматический остеомиелит - сложное и опасное осложнение открытых переломов - прогрессировал.

"Коллеги из Международного научного центра травматологии и ортопедии предложили нам применить для лечения методику, распространённую в мировой ортопедической практике, но редкую для Казахстана. Директор центра Ерсин Жунусов приехал из Алматы, чтобы помочь нам провести операцию", - рассказал заведующий отделением ортопедии Восточно-Казахстанской областной больницы Думан Бакербеков. 

Первый этап прошел удачно, подчеркнули в областной больнице.

"После операции сразу почувствовал улучшение: боль уменьшилась, гноя нет. Больница хорошая, все сотрудники по-доброму ко мне относятся, заботятся, поддерживают. Но я очень хочу домой, увидеть родных, друзей. Хочу в колледж, сейчас учусь дистанционно. С нетерпением жду, когда перелом, наконец, срастется и я вернусь к своей обычной активной жизни", - поделился Ярослав.

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Сегодня, 08:39
197
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