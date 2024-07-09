Хирурги удалили из печени мужчины осколок стекла, который неизвестно как туда попал
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В России врачи Кировской областной клинической больницы спасли 53-летнего мужчину с осколком стекла в печени. Изначально пациент обратился к медикам с болью и дискомфортом в области подреберья. От этих неприятных симптомов он страдал уже 10 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.
Врачи осмотрели мужчину, назначили ему все необходимые анализы и обследования. Выявить проблему помогло КТ — оказалось, что у пациента в правой доле печени находится 9-сантиметровый кусок стекла.
Мужчина так и не смог объяснить врачам, откуда в его организме инородное тело. Он даже не мог предположить, как стекло оказалось у него в печени. По словам пострадавшего, у него также не было никаких травм.
Хирурги признают: мужчине сильно повезло. Организм мог отреагировать на кусок стекла гнойным воспалением и абсцессом. Процесс мог потребовать срочного оперативного вмешательства.
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