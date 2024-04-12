Хирурги пришили ребёнку лицо, откушенное собакой

Хирурги пришили четырёхлетнему мальчику лицо, которое целиком откусила собака. Операция уникальная - первая в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, инцидент произошёл в Карачаево-Черкесии. Со слов местных, ребёнок забросил мяч в собачью будку и полез его доставать. Псу это не понравилось, и он вцепился в лицо мальчику - оторвал нос, часть губ и щёки.

Малыша экстренно госпитализировали в детскую краевую больницу в Краснодаре. Оперировали хирург Алексей Дикарев и его команда 12 часов подряд.

Откусанные единым "куском" нос и щёки ребёнка доставили к операционному столу в банке, отдельно от маленького пациента, пишет издание "Утренний Юг".

Как рассказал СМИ хирург Дикарев, попробовать сразу же вернуть лицо на прежнее место было единственным верным решением. Ели бы не оно, в будущем мальчику потребовалось бы не менее двух десятков операций, чтобы восстановить хотя бы рот и нос.

"Это бы растянулось на долгие и долгие годы и грозило полной десоциализацией, а мальчику нужно учиться в школе…", - объяснил решение хирург.

Он заявил, что без использования микрохирургии шансы на приживление лица были бы нулевые, а с ней удалось добиться приживления большей части лица – носа, рта и губ.

"Ребёнку ещё предстоит небольшая операция по восстановлению участков кожи, но самое главное – нам удалось сохранить естественные функции дыхания и приёма пищи", - сказал Дикарев.