Деревянную зубочистку достали из живота 10-летнего мальчика в одной из больниц Астаны. Врачи предполагают, что инородный предмет мог находиться в теле ребёнка несколько лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Пациент поступил в клинику с жалобами на боли в области живота. Во время первичного осмотра врачи обнаружили болезненное образование в левой части передней брюшной стенки ребёнка. Томография подтвердила наличие инородного предмета в теле.

Мальчика экстренно отправили на операционный стол. Лапароскопия заняла около часа. Врачи извлекли через небольшое отверстие... зубочистку.

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, он идёт на поправку. Медики заявили, что инородный предмет приобрел каменистую плотность, что, возможно, говорит о его длительном нахождении в теле пациента.